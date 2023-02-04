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«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым обыграл «Анкарагюджо»

Российский полузащитник отыграл на поле весь матч.
04 февраля 2023 16:09
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Фатих Карагюмрюк» победили «Анкарагюджо» в гостевом матче 23-го тура чемпионата Турции. Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей отличились Мбайе Диане и Фабио Борини, который реализовал пенальти. Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюка» Магомед Оздоев провел на поле весь матч и не отличился результативными действиями.

«Фатих Карагюмрюк» набрал 26 очков, прервав серию из четырех ничейных результатов, и занимает девятое место в турнирной таблице. «Анкарагюджю» идет на 12-й строчке с 22 очками.

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«Фатих Карагюмрюк» с Оздоевым обыграл «Анкарагюджо»
Российский полузащитник отыграл на поле весь матч.
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