«Арсенал» потерпел поражение от «Эвертона» и прервал свою 14-матчевую беспроигрышную серию

Футболисты «Эвертона» победили лидера чемпионата Англии «Арсенал» и прервали 10-матчевую безвыигрышную серию в английской премьер-лиге. Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче забил Джеймс Тарковски на 60-й минуте.

Ранее «Эвертон» назначил Шона Дайча новым главным тренером команды.

«Эвертон» победил в чемпионате Англии впервые с 22 октября. «Ириски» набрали 18 очков и переместились на 17-е место в премьер-лиге. У «Арсенала» 50 очков, канониры сохранили лидерство в чемпионате.

В 23-м туре 11 февраля «Арсенал» примет «Брентфорд», а «Эвертон» 13 февраля отправится в гости к «Ливерпулю».

Чемпионат Англии. 22-й тур.

«Эвертон» - «Арсенал» - 1:0 (0:0)

Гол: Тарковски, 60