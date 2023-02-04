Во время матча между 2Drots и TopTeam вспыхнула массовая драка (видео)

Во время футбольного матча между игроками 2Drots (Россия) и TopTeam (Киргизия) на медиатурнире, проходящем в Астане, вспыхнула массовая драка.

Драка вспыхнула на 67-й минуте встречи. Решения судьи вызвали неоднозначную реакцию игроков после чего все быстро переросло в массовую потасовку. После нескольких красных карточек тренер команды TopTeam увел команду с поля, за что коллективу было засчитано техническое поражение.

По данным Telegram-канала «неклассико» после того, как эмоции остыли, в раздевалке игроки пожали друг другу руки и принесли извинения.

Организаторы турнира удалили видео, однако его успели сохранить в Telegram-каналах.