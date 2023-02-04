«Наполи» не стал продавать Осимхена за 100 млн. евро

Руководство «Наполи» отказалось продавать нападающего команды Виктора Осимхена в «Ньюкасл» за 100 млн. евро, сообщают британские СМИ.

Ранее в «Наполи» заявляли, что могут рассмотреть такую возможность, если за футболиста предложат соответствующую стоимость. Действующее соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до лета 2025 года. В этом сезоне Осимхен стал автором 15 голов и 4 результативных передач в 20 матчах.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии, набрав 53 очка и на 13 очков опережая ближайшего преследователя «Интер».