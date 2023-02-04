Главный тренер «Арсенала» Артета о поражении от «Эвертона»: Нам не хватило хладнокровия

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета назвал недостаток хладнокровия у футболистов причиной поражения от «Эвертона» в матче 22-то тура чемпионата Английской премьер-лиги.

«Мы много владели мячом, но нам не хватило собранности. Соперник замедлил игру, и мы столкнулись с трудностями. Нам нужно было больше хладнокровия и лучшего контроля игры. Я люблю свою команду. Легко быть рядом, когда есть победы, но сегодня люблю команду больше. Горжусь всеми игроками», - цитируют Артету британские СМИ.

«Арсенал» проиграл в чемпионате Англии впервые за 14 матчей, но с 50 очками продолжает лидировать в АПЛ. В 23-м туре 11 февраля «канониры» примут «Брентфорд».