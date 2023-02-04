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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Марсьяль получил пятую травму в сезоне

В тренерском штабе «красных дьяволов» ждут завершения обследования.
04 февраля 2023 18:54
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль в пятый раз за сезон получил травму и выбыл из строя на неопределенный срок, сообщают британские СМИ со ссылкой на главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага.

«У него рецидив травмы, который случился в прошлом матче с «Ноттингем Форест». Мы с пониманием относимся к этому и с терпением ждем результатов обследования», - цитирует тен Хага источник.

Игра с «Ноттингем Форест» стала для Марсьяла первой после предыдущей травмы. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Французский нападающий уже четырежды выбывал из строя из-за травм.

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