ЦСКА сыграл с «Оренбургом» вничью в товарищеском матче

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора. Встреча в турецком Белеке завершилась со счетом 1:1.

Счет на 3-й минуте открыл полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, армейцы на 44-й минуте счет сравняли благодаря точному удару Виктора Мендеса.

Во втором тайме ЦСКА имел возможность выйти вперед, но 11-метровый удар Федора Чалова отразил голкипер оренбуржцев.

ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в чемпионате России, у «Оренбурга» 25 очков и седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Игры чемпионата России возобновятся в начале марта.