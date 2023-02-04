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Гол Аллера, восстановившегося после рака, помог «Боруссии» разгромить «Фрайбург»

Аллер перенес две операции и химиотерапию.
04 февраля 2023 19:30
автор: Александр Евграфов

Футболисты дортмундской «Боруссии» победили «Фрайбург» в домашнем матче чемпионата Германии. Встреча в Дортмунде завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Нико Шлоттербек (26-я минута), Карим Адейми (48), Юлиан Брандт (69), Джовани Рейна (82). Также гол на счету нападающего дортмундцев Себастьена Аллера, который прошел летом минувшего года лечение от рака яичка, перенеся две операции и химиотерапию.

У гостей гол на счету Лукаса Хелера. «Фрайбург» заканчивал матч в меньшинстве. На 17-й минуте был удален Кильянн Сильдийя, получивший за две минуты две желтые карточки.

«Боруссия» набрала 37 очков и занимает третье место в Бундеслиге, у «Фрайбурга» 34 очка и шестое место в турнирной таблице.

В следующем туре 11 февраля «Боруссия» в гостях сыграет с бременским «Вердером», а «Фрайбург» примет «Штутагрт»

источник: «Советский спорт»
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