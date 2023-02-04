«Унион» победил «Майнц» и вышел в лидеры Бундеслиги

Футболисты столичного «Униона» победили «Майнц» в матче 19-го тура чемпионата Германии. Встреча в Берлине завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет на 32-й минуте открыл игрок «Униона» Кевин Берхенс, во втором тайме на 79-й Маркус Ингвартсен с пенальти сравнял его. Победным для «Униона» стал гол Теозона -Жордана Сибачо на 84-й минуте.

«Унион» набрал 39 очков и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги, опередив «Баварию», у «Майнца» 23 очка и 12-е место в чемпионате.

В 20-м туре 11 февраля «Унион» отправится в гости к «Лейпцигу», а «Майнц» в тот же день примет «Аугсбург».