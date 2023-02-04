World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Унион» победил «Майнц» и вышел в лидеры Бундеслиги

Победа позволила столичным футболистам опередить мюнхенскую «Баварию».
04 февраля 2023 19:38
автор: Александр Евграфов

Футболисты столичного «Униона» победили «Майнц» в матче 19-го тура чемпионата Германии. Встреча в Берлине завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет на 32-й минуте открыл игрок «Униона» Кевин Берхенс, во втором тайме на 79-й Маркус Ингвартсен с пенальти сравнял его. Победным для «Униона» стал гол Теозона -Жордана Сибачо на 84-й минуте.

«Унион» набрал 39 очков и возглавил турнирную таблицу Бундеслиги, опередив «Баварию», у «Майнца» 23 очка и 12-е место в чемпионате.

В 20-м туре 11 февраля «Унион» отправится в гости к «Лейпцигу», а «Майнц» в тот же день примет «Аугсбург».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве победил «Кристал Пэлас»
«Красные дьяволы» поднялись на третье место в чемпионате Англии.
04.02.2023 20:11
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Вулверхэмптон» разгромил «Ливерпуль» в матче английской премьер-лиги
За первый тайм мерсисайдцы смогли нанести лишь один удар в створ ворот соперника.
04.02.2023 20:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Унион» победил «Майнц» и вышел в лидеры Бундеслиги
Победа позволила столичным футболистам опередить мюнхенскую «Баварию».
04.02.2023 19:38
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гол Аллера, восстановившегося после рака, помог «Боруссии» разгромить «Фрайбург»
Аллер перенес две операции и химиотерапию.
04.02.2023 19:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
ЦСКА сыграл с «Оренбургом» вничью в товарищеском матче
Команды проводят тренировочные сборы в турецком Белеке.
04.02.2023 19:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Марсьяль получил пятую травму в сезоне
В тренерском штабе «красных дьяволов» ждут завершения обследования.
04.02.2023 18:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Главный тренер «Арсенала» Артета о поражении от «Эвертона»: Нам не хватило хладнокровия
Лидеры английской премьер-лиги проиграли впервые за 14 матчей.
04.02.2023 18:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Войводина» и «Црвена Звезда» сыграют в форме, посвященной памяти Михайловича
Синиша Михайлович играл в разное время за оба сербских клуба.
04.02.2023 18:06
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Наполи» не стал продавать Осимхена за 100 млн. евро
Ранее в неаполитанском клубе говорили о такой возможности.
04.02.2023 17:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Во время матча между 2Drots и TopTeam вспыхнула массовая драка (видео)
Судья показал несколько красных карточек, а команда из Киргизии отказалась продолжать матч.
04.02.2023 17:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика