«Вулверхэмптон» разгромил «Ливерпуль» в матче английской премьер-лиги

Футболисты «Вулверхэмптона» разгромили «Ливерпуль» в матче английской премьер-лиги. Встреча в Молине завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

У «Ливерпуля» матч не задался с самого начала. На 5-й минуте гол в свои ворота провел Жоэль Матип, затем Крейг Доусон на 12-й минуте сделал счет 2:0, а на 71-й минуте Рубен Невеш отправил третий мяч в ворота «Ливерпуля».

«Вулверхэмптон» набрал 20 очков и переместился на 14-е место в турнирной таблице аннглийской премьер-лиги, у «Ливерпуля» 29 очков и девятое место.

В следующем туре «Ливерпуль» 13 февраля примет «Эвертон», а 11 февраля «волки» сыграют в гостях с «Саутгемптоном».

Английская премьер-лига. 22-й тур.

«Вулверхэмптон» - «Ливерпуль» - 3:0 (2:0)

Голы: Матип (автогол), 5; Доусон, 12; Невеш, 71.