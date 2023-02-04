«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве победил «Кристал Пэлас»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» победили «Кристал Пэлас» в матче 22-го тура английской премьер-лиги. Встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыли футболисты «МЮ», пенальти на 7-й минуте реализовал Бруну Фернандеш, а Маркус Рэшфорд на 62-й минуте удвоил преимущество. Гости забили на 76-й минуте, отличился Джеффри Шлупп.

«Манчестер Юнайтед» заканчивал матч вдесятером, на 70-й минуте был удален Каземиро, схвативший за горло игрока соперников. Каземиро может пропустить за это три следующих матча.

«МЮ» завоевал 42 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» с 24 очками находится на 12-м месте.

В 23-м туре 12 февраля «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Лидсу», а днем ранее «Кристал Пэлас» примет «Брайтон».

Чемпионат Англии. 22-й тур.

«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас» - 2:1 (2:0)

Голы: Фернандеш, 7 (пен.); Рэшфорд, 62 – Шлупп, 76.