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«Эльче» обыграл «Вильярреал» и одержал первую победу в сезоне

Хет-триком в матче отметился нападающий «Эльче» Пере Милья.
04 февраля 2023 20:25
автор: Александр Евграфов

«Эльче» одержал первую победу в сезоне Ла Лиги, выиграв у «Вильярреала» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча в Эльче завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей хет-трик на счету Пере Мильи, который дважды реализовывал пенальти, у «Вильярреала» гол на счету Жерара Морено.

Несмотря на победу «Эльче» набрал 9 очков в 20 играх и замыкает турнирную таблицу Ла Лиги, у «Вильярреала» 31 очко и шестое место в чемпионате.

В матче 21-го тура 12 февраля «Вильярреал» примет «Барселону», а «Эльче» сыграет в Мадриде с «Реалом».

В другом матче Ла Лиги «Эспаньол» и «Осасуна» сыграли вничью 1:1.

Чемпионат Испании. 20-й тур

«Эльче» - «Вильярреал» - 3:1 (2:1)

Голы: Милья, 3, 45+3 (пен.), 52 (пен.) – Морено, 22

источник: «Советский спорт»
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