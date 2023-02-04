Главный тренер «Ливерпуля» Клопп о четвертом матче без побед: У меня нет слов, нет оправдания

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не нашел слов для объяснений разгромного поражения, который клуб потерпел от «Вулверхэмптона» в матче 22-го тура чемпионата Англии.

«Ужасное начало. Два гола, которых могло не быть. Но они есть. Я не могу этого объяснить и у меня нет оправданий. Я не могу подобрать слов. Гол во втором тайме случился после того, как соперник наверное первый раз пересек нашу штрафную. У нас были свои шансы забить, но мы проиграли. И это правильно, потому что так нельзя начинать матчи. «Волки» честно заработали три очка», - цитируют Клоппа британские СМИ.

У «Ливерпуля» матч не задался с самого начала. На 5-й минуте гол в свои ворота провел Жоэль Матип, затем Крейг Доусон на 12-й минуте сделал счет 2:0, а на 71-й минуте Рубен Невеш отправил третий мяч в ворота «Ливерпуля».

«Вулверхэмптон» набрал 20 очков и переместился на 14-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, у «Ливерпуля» 29 очков и девятое место.