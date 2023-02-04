«Аль-Хиляль» сыграет с «Фламенго» в полуфинале клубного чемпионата мира

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» обыграл марокканский «Видад» в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира, который проходит в Марокко.

Хозяева турнира повели в счете после точного удара Эль-Амлуда на 52-й минуте, но уже в компенсированное время второго тайма Мохаммед Канно реализовал пенальти и сравнял счет. В дополнительное время команды не выявили победителя, а в серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались футболисты «Аль-Хиляля» - 5:3.

В полуфинале клубного чемпионата мира «Аль-Хиляль» сыграет 7 февраля с бразильским «Фламенго». Соперник мадридского «Реала» по полуфиналу определится в матче американского «Сиэтл Саундерс» и египетского «Аль-Ахли». Второй полуфинал пройдет 8 февраля.

Финал и матч за третье место состоятся 11 февраля.

Действующим победителем клубного чемпионата мира является лондонский «Челси».