Бензема и Милитао пропустят матч с «Мальоркой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что Бензема и Милитао вернутся в основной состав к клубному чемпионату мира, но пропустят предстоящий матч с «Мальоркой», сообщают испанские СМИ.

«Милитао и Бензема находятся под наблюдением, их травмы оказались не серьезными. Предстоящий матч с «Мальоркой» они пропустят, но к клубному чемпионату мира вернутся в основной состав. С Давидом Алабой все в порядке, и он сыграет», - цитирует Анчелотти источник.

Матч 20-го тура Ла Лиги «Мальорка» - «Реал» состоится 5 февраля . «Реал» с 45 очками занимает второе место в чемпионате Испании.

Соперник мадридского «Реала» по полуфиналу клубного чемпионата мира определится в матче американского «Сиэтл Саундерс» и египетского «Аль-Ахли». Второй полуфинал пройдет 8 февраля.

Финал и матч за третье место состоятся 11 февраля.