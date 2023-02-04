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«Астон Вилла» проиграла «Лестеру», пропустив четыре гола

Команды забили на двоих шесть мячей.
04 февраля 2023 21:59
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Лестера» обыграли «Астон Виллу» в гостевом матче 22-го тура английской премьер-лиги. Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

У «лис», одержавших волевую победу, отличились Джеймс Мэддисон (12-я минута), Келечи Ичеаначо (41), Тете (45+2), Деннис Прат (79). У хозяев поля отличился Олли Уоткинс (9). Гол в свои ворота провел игрок «Лестера» Гарри Суттар (32).

«Лестер» завоевал 21 очко и занимает 13-е место в АПЛ, «Астон Вилла» с 28 очками находится на 11-м месте.

В 23-м туре 11 февраля «Лестер» примет «Тоттенхэм», а днем позже «Астон Вилла» отправится в гости к «Манчестер Сити».

Английская премьер-лига. 22-й тур.

«Астон Вилла» - «Лестер» - 2:4 (2:3)

Голы: Уоткинс, 9; Суттар, 32 (автогол) – Мэддисон, 12; Ихеаначо, 41, Тете, 45+2, Прат, 79

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