«Рома» обыграла «Эмполи» и поднялась на третье место в Серии А

Футболисты «Ромы» победили «Эмполи» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча в Риме завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Оба мяча в матче были забиты в первые шесть минут встречи. Сначала отличился Роджер Ибаньес (2-я минута), затем Тэмми Абрахам. Пауло Дибала отдал две результативные передачи.

«Рома» набрала 40 очков и поднялась на третье место в Серии А, у «Эмполи», которое занимает 10-ю строчку в турнирной таблице, 26 очков.

В 22-м туре «Рома» 11 февраля сыграет в гостях «Лечче», а «Эмполи» в тот же день со «Специей».

Чемпионат Италии. Серия А. 21-й тур.

«Рома» - «Эмполи» - 2:0 (2:0)

Голы: Ибаньес, 2; Абрахам, 6