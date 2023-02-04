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«Ньюкасл» в 10-й раз сыграл вничью в текущем сезоне АПЛ, поделив очки с «Вест Хэмом»

У команды после 21 матча 10 побед, 10 ничей и одно поражение.
04 февраля 2023 23:26
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Ньюкасла» сыграли вничью с «Вест Хэмом» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча в Ньюкасле завершилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 3-й минуте благодаря точному удару Каллума Уилсона, «молотобойцы» отыгрались на 32-й минуте, отличился Лукас Пакета.

«Ньюкасл» в четвертый раз в последних пяти матчах, и в 10-й раз в сезоне сыграл вничью. У «сорок» 40 очков и четвертое место в английской премьер-лиге, «Вест Хэм» с 19 очками находится на 16-м месте.

В 23-м туре 11 февраля «Вест Хэм» примет «Челси», а «Ньюкасл» сыграет с «Борнмутом».

источник: «Советский спорт»
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