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«Айнтрахт» разгромил «Герту» и поднялся на пятое место в Бундеслиге

Франкфуртский клуб забил три безответных мяча в ворота соперников.
04 февраля 2023 23:38
автор: Александр Евграфов

«Айнтрахт» победил «Герту» в матче 19-го тура чемпионата Германии. Встреча в Франкфурте завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Рандаль Коло Муани (21-я и 28-я минута). Третий гол был забит в компенсированное время второго тайма Аурелио Бутой (90+4).

«Айнтрахт» набрал 35 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Герта» с 14 очками находится на 19-м месте, в зоне вылета.

В 20-м туре 12 февраля «Герта» примет менхенгладбахскую «Боруссию», а «Айнтрахт» отправится в гости к «Кельну».

Чемпионат Германии. 19-й тур.

«Айнтрахт» - «Герта» - 3:0 (2:0)

Голы: Рандаль Коло Муани, 21 (пенальти), 28; Бута (90+4).

источник: «Советский спорт»
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