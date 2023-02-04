Чемпиону мира 2022 года Отаменди могут предложить продлить контракт с «Бенфикой»

Руководство «Бенфики» готово предложить новый контракт защитнику команды Николасу Отаменди, соглашение с которым истекает в конце сезона 2023 года, сообщают португальские СМИ.

По данным источника, новый контракт с чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины, может быть рассчитан на два года.

В нынешнем сезоне Отаменди провел за «Бенфику» 23 матча во всех турнирах, стал автором одного года и одной результативной передачи.

«Бенфика» с 53 очками лидирует в чемпионате Португалии, опережая на 11 очков своего ближайшего преследователя «Порту»,