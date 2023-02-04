Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе»

Футболисты мадридского «Атлетико» не смогли победить «Хетафе» в матче 20-го тура чемпионата Испании. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:1.

У хозяев поля счет открыл Анхель Корреа на 60-й минуте. Сначала судья зафиксировал офсайд, однако после просмотра видео с системы видеоассистента арбитра (VAR) судья засчитал гол.

Гости сравняли счет на 83-й минуте, пенальти реализовал Энес Унал.

«Атлетико» набрал 35 очков и занимает четвертое место в чемпионате Испании, «Хетафе» с 18 очками находится на 19-м месте, находясь в зоне вылета из Примеры.

В 21-м туре 12 февраля «Хетафе» примет «Райо Вальекано», а «Атлетико» сыграет на выезде с «Сельтой».

Чемпионат Испании. 21 тур.

«Атлетико» (Мадрид) – «Хетафе» – 1:1 (0:0)

Голы: Корреа, 60 – Унал, 83 (пенальти).