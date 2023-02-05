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«Бавария» готова выкупить права на Канселу

На данный момент футболист выступает за мюнхенский клуб на правах аренды.
05 февраля 2023 09:31

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о возможном выкупе португальского защитника Жоау Канселу у «Манчестер Сити». Игрок выступает за мюнхенский клуб на правах аренды.

«Если все стороны будут заинтересованы, мы сможем договориться об условиях выкупа. Жоау знает, что мы очень хотели подписать его на протяжении нескольких лет», - приводит слова функционера зарубежная пресса.

Напомним, что арендное соглашение рассчитано до конца этого сезона, но включает в себя опцию выкупа Канселу, сумма отступных за которого составляет 70 миллионов евро.

28-летний Канселу, в активе которого чемпионские титулы Англии, Италии и Португалии, выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года, куда перешел из итальянского «Ювентуса». Контракт игрока с «горожанами» рассчитан до июня 2027 года. За английский клуб футболист провел 154 матча, в которых забил 9 мячей и отдал 22 результативные передачи.

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«Бавария» готова выкупить права на Канселу
На данный момент футболист выступает за мюнхенский клуб на правах аренды.
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