Нападающий «Барселоны» Фати входит в сферу интересов «Баварии»

Руководство «Баварии» рассматривает возможность приобретения форварда «Барселоны» Ансу Фати. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года.

По информации источника, за 20-летним игроком следят семь клубов, включая «Баварию», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Добавим, что Фати является воспитанником академии «Барселоны». В текущем сезоне за команду Хави он провел 30 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.