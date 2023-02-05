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Нападающий «Барселоны» Фати входит в сферу интересов «Баварии»

В услугах испанца заинтересованы семь команд.
05 февраля 2023 12:14
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Баварии» рассматривает возможность приобретения форварда «Барселоны» Ансу Фати. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года.

По информации источника, за 20-летним игроком следят семь клубов, включая «Баварию», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Добавим, что Фати является воспитанником академии «Барселоны». В текущем сезоне за команду Хави он провел 30 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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