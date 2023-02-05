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Беллингем станет главной трансферной целью «Реала» на лето 2023 года

Мадридский клуб собирается приобрести лишь одного футболиста ближайшим летом.
Беллингем станет главной трансферной целью «Реала» на лето 2023 года
05 февраля 2023 12:27
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Боруссия» (Дортмунд)

«Реал» планирует подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в следующее трансферное окно. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что сливочные намерены совершить только один трансфер летом 2023 года.

Сообщается, что что королевский клуб сделает все возможное ради перехода 19-летнего игрока. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

Напомним, что Беллингем присоединился к «Боруссии» летом 2020 года. В текущем сезоне за немецкую команду он провел 25 матчей, забил десять голов и отдал пять результативных передач.

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