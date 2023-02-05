Беллингем станет главной трансферной целью «Реала» на лето 2023 года

«Реал» планирует подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в следующее трансферное окно. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что сливочные намерены совершить только один трансфер летом 2023 года.

Сообщается, что что королевский клуб сделает все возможное ради перехода 19-летнего игрока. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.

Напомним, что Беллингем присоединился к «Боруссии» летом 2020 года. В текущем сезоне за немецкую команду он провел 25 матчей, забил десять голов и отдал пять результативных передач.