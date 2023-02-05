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Тренер «Брайтона» Де Дзерби счастлив, что Кайседо остался в команде 

Этой зимой 21-летним игроком интересовали «Арсенал» и «Челси».
05 февраля 2023 12:41
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался по поводу сохранения полузащитника Мойсеса Кайседо в команде.

Отмечается, что «чайки» несколько раз отклоняли предложения «Арсенала» и «Челси» по трансферу эквадорского футболиста.

«Я счастлив, что Кайседо все еще с нами, в команде его любят. Не могу ничего сказать по поводу его ухода следующим летом», – приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Кайседо присоединился к «Брайтону» в 2021 году. В нынешнем сезоне за английский клуб он провел 22 матча, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

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