Тренер «Брайтона» Де Дзерби счастлив, что Кайседо остался в команде 

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби высказался по поводу сохранения полузащитника Мойсеса Кайседо в команде.

Отмечается, что «чайки» несколько раз отклоняли предложения «Арсенала» и «Челси» по трансферу эквадорского футболиста.

«Я счастлив, что Кайседо все еще с нами, в команде его любят. Не могу ничего сказать по поводу его ухода следующим летом», – приводит слова Де Дзерби журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Кайседо присоединился к «Брайтону» в 2021 году. В нынешнем сезоне за английский клуб он провел 22 матча, забил один гол и отметился одной результативной передачей.