«ПСЖ» рассчитывает продлить контракт с Месси в феврале 

«ПСЖ» намерен провести переговоры с Месси по поводу продления контракта в феврале. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что нынешнее соглашение 35-летнего нападающего с парижанами истекает ближайшим летом.

Как утверждает источник, руководство красно-синих проведет переговоры с агентами аргентинского футболиста о продлении контракта в этом месяце.

Напомним, что Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. В текущем сезоне за французский клуб он провел 24 матча, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.