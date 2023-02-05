Хаманн допустил, что Нойер больше не сыграет за «Баварию» после скандального интервью

Экс-хавбек «Баварии» и «Ливерпуля» Дитмар Хаманн отреагировал на скандальное интервью вратаря мюнхенского клуба Мануэля Нойера.

«Некоторые высказывания Нойера меня смущают. Дело в его собственном тщеславии. Если вы спросите меня, будет ли он снова играть за клуб, сейчас я, скорее, отвечу отрицательно», - приводит слова бывшего футболиста зарубежная пресса.

Напомним, что голкипер раскритиковал кадровую политику мюнхенского клуба, так как был уволен тренер вратарей Тони Тапаловича, с которым у Мануэля сложились хорошие дружеские и рабочие отношения.