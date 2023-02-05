Обамеянг желает покинуть «Челси» ближайшим летом

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг принял решение покинуть «Челси» в конце сезона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Отмечается, что после совершенных трансферов этой зимой лондонский клуб исключил габонца из заявки Лиги чемпионов.
Сообщается, что 33-летний футболист недоволен своим положением в стане синих и собирается найти новую команду летом 2023 года.
Напомним, что Обамеянг перешел в «Челси» из «Барселоны» в сентябре 2022 года. В текущем сезоне за «пенсионеров» он провел 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.