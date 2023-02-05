Кулушевски назвал причину, по которой покинул «Ювентус»

Форвард «Тоттенхэма» Деян Кулушевски, арендованный у «Ювентуса», рассказал, почему решил покинуть итальянскую команду.

Отмечается, что «шпоры» могут выкупить шведского футболиста в конце сезона.

«В моей голове было много мести и гнева. В последнее время в «Ювентусе» я выходил на поле слишком мало. Я был разочарован этим этапом своей карьеры и хотел доказать всем, чего я стою. Поэтому перешел в «Тоттенхэм», – приводит слова Кулушевски британская пресса.

Добавим, что в текущем сезоне за «Тоттенхэм» Кулушевски провел 17 матчей, забил два гола и отдал шесть результативных передач.