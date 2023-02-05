Мантуан заявил, что «Зенит» готов ко второй части сезона РПЛ

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился мнением о тренировочных сборах команды.

Отмечается, что питерский клуб готовится к продолжению сезона РПЛ в ОАЭ,

«Чувствую себя отлично, постепенно прихожу в оптимальную форму. Все футболисты нашего клуба сосредоточены на этом. Мы почти готовы вкатываться в оставшуюся часть сезона», – приводит слова Мантуана пресс-служба питерцев.

Добавим, что Мантуан перешел в «Зенита» из «Коринтианса» на правах аренды летом 2022 года. В текущем сезоне за команду Сергея Семака он провел 18 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.