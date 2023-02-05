Евгений Ловчев: Сотни тысяч мальчишек покупают майки с Роналду и идут заниматься футболом

– Стэнли Мэтьюз играл до 50 лет, на чемпионате мира выступал 36-летний Пирло. Да и сейчас мы видим, что творил в Катаре и за «Реал» в этом сезоне Лука Модрич, которому в сентябре исполнилось 37.

И все-таки, это исключение, когда человек в 38 лет продолжает играть на достаточно высоком уровне. И не собирается уходить. Потому что Роналду сохранил свежее восприятие футбола, он ему не надоел, он еще не наигрался.

Роналду – это личность, и они с Месси – это целая эпоха. А вклад Роналду в великую игру в том, что сотни тысяч мальчишек по всему миру покупают майки с его фамилией и идут заниматься футболом.