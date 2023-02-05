World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Реала» Вальверде 

Уругвайский футболист выступает за мадридскую команду с 2018 года.
05 февраля 2023 14:13
автор: Глеб Шевяков

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что контракт 24-летнего игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2027 года.

Как утверждает источник, манкунианцы рассчитывают приобрести уругвайского хавбека в ближайшее время. «Красные дьяволы» готовы потратить на футболиста королевского клуба 82 миллиона евро.

Добавим, что Вальверде выступает за «Реал» с лета 2018 года. Всего за мадридцев он провел 178 матчей, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Это интересно:
Сестра Роналду - о 38-летии брата: День рождения короля. Лучший из тех, кого я знаю в этом мире
Девушка в восхительных тонах высказалась о своем родственнике.
05.02.2023 14:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Реала» Вальверде 
Уругвайский футболист выступает за мадридскую команду с 2018 года.
05.02.2023 14:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Евгений Ловчев: Сотни тысяч мальчишек покупают майки с Роналду и идут заниматься футболом
Евгений Ловчев: Сотни тысяч мальчишек покупают майки с Роналду и идут заниматься футболом
Сегодня исполнилось 38 лет Криштиану Роналду. Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев – о величии португальца и его месте в истории футбола.
05.02.2023 14:10
Футбол
автор: Юрий Волохов
Мантуан заявил, что «Зенит» готов ко второй части сезона РПЛ
21-летний бразилец выступает за сине-бело-голубых на правах аренды. 
05.02.2023 13:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кулушевски назвал причину, по которой покинул «Ювентус»
22-летний игрок был арендован «Тоттенхэмом» у туринского клуба в январе 2022 года.
05.02.2023 13:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Криштиану Роналду сегодня отмечает свой день рождения
Португальцу исполнилось 38 лет.
05.02.2023 13:34
Футбол
Обамеянг желает покинуть «Челси» ближайшим летом
Обамеянг желает покинуть «Челси» ближайшим летом
33-летний игрок недоволен своим положением в лондонской команде.
05.02.2023 13:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хаманн допустил, что Нойер больше не сыграет за «Баварию» после скандального интервью
Хаманн допустил, что Нойер больше не сыграет за «Баварию» после скандального интервью
Голкипер раскритиковал кадровую политику мюнхенского клуба.
05.02.2023 13:14
Футбол
«ПСЖ» рассчитывает продлить контракт с Месси в феврале 
Следующим летом у 35-летнего игрока истекает соглашение с парижанами.
05.02.2023 13:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ромарио сравнил себя с Месси: На своей позиции я был лучше
Ромарио сравнил себя с Месси: На своей позиции я был лучше
Также бразилец признал, что они являются разными игроками.
05.02.2023 12:58
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика