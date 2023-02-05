«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Реала» Вальверде 

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника «Реала» Федерико Вальверде. Об этом сообщает испанская пресса.
Отмечается, что контракт 24-летнего игрока со «сливочными» рассчитан до лета 2027 года.
Как утверждает источник, манкунианцы рассчитывают приобрести уругвайского хавбека в ближайшее время. «Красные дьяволы» готовы потратить на футболиста королевского клуба 82 миллиона евро.
Добавим, что Вальверде выступает за «Реал» с лета 2018 года. Всего за мадридцев он провел 178 матчей, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.