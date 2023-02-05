Сестра Роналду - о 38-летии брата: День рождения короля. Лучший из тех, кого я знаю в этом мире

Элма Авейру, сестра нападающего «Аль-Насра» Криштиану РоналдуЮ поздравила своего брата с 38-летием.

«Сегодня день рождения короля. Ты - лучший человек из тех, кого я знаю в этом мире. Говорю это не только потому, что мы одной крови», – написала девушка в соцсетях.

Добавим, что за карьеру форвард пять раз завоевывал «Золотой мяч». Он представлял такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Реал» и «Спортинг», с которыми выиграл 30 трофеев. В составе сборной Португалии он победил на чеспионате Европы-2016 и в Лиге наций.