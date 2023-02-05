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В «Манчестер Юнайтед» поздравили Роналду с днем рождения

Португальскому игроку сегодня исполнилось 38 лет. 
В «Манчестер Юнайтед» поздравили Роналду с днем рождения
05 февраля 2023 14:56
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» опубликовал поздравление Криштиану Роналду с днем рождения.

Отметим, что «красные дьяволы» использовали фотографию времен первого пребывания 38-летнего форварда в английском клубе.

«С днем рождения, Криштиану,», — пишет пресс-служба манкунианцев.

Добавим, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. В 2021 году португалец вернулся в стан манчестерской команды, однако в ноябре 2022 года расторг свое трудовое соглашение и перешел в «Аль-Наср» в Саудовскую Аравию.

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