В «Манчестер Юнайтед» поздравили Роналду с днем рождения

«Манчестер Юнайтед» опубликовал поздравление Криштиану Роналду с днем рождения.

Отметим, что «красные дьяволы» использовали фотографию времен первого пребывания 38-летнего форварда в английском клубе.

«С днем рождения, Криштиану,», — пишет пресс-служба манкунианцев.

Добавим, что Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 годы. В 2021 году португалец вернулся в стан манчестерской команды, однако в ноябре 2022 года расторг свое трудовое соглашение и перешел в «Аль-Наср» в Саудовскую Аравию.