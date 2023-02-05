Каземиро заявил, что его фамилия на футболке написана неправильно 

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Карлос Каземиро рассказал о том, что всю карьеру играет в футболке с с неправильной фамилией.

Отмечается, что 30-летний игрок решил оставить все как есть после своего дебюта за «Сан-Паулу».

«Меня зовут — Карлос Энрике Казимиро. Фамилия пишется через «и». Но когда я в первый раз вышел на поле за «Сан-Паулу», мне нанесли на футболку неправильную фамилию. Тогда я выступил на хорошем уровне и решил ничего не менять, так как я довольно суеверен. Сказал клубу, чтобы оставили все как есть», – приводит слова Каземиро британская пресса.

Напомним, что Каземиро выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем сезоне за манкунианцев он провел 30 матчей, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.