Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился мнением о своем партнере по команде Лионеле Месси.

Отмечается, что в прошлом туре чемпионата Франции 35-летний нападающий забил победный гол в ворота «Тулузы» (2:1).

«Лео – гениальный футболист. Настоящий феномен. Я рад, что он является игроком нашего клуба. Он уже выиграл все, но его мотивация никуда не исчезла. Он стремится к большему и желает помочь команде», – приводят слова Маркиньоса американские СМИ.

Добавим, что Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. В текущем сезоне за парижан он провел 24 матча, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.