Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш поделился мнение о форварде команды Неймаре.

Отмечается, что 31-летний нападающий выступает за парижан с 2017 года.

«После его прихода в «ПСЖ», у меня не было повода для критики Неймара. Он никогда не пропускает тренировки, всегда оказывается вовремя в штабе клуба и постоянно настроен для работы. Он потрясающий игрок, однако команда не может завоевывать титулы с помощью одной большой звезды», – приводит слова Кампуша французская пресса.

Добавим, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в августе 2017 года. В нынешнем сезоне за красно-синих он провел 25 матчей, забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.