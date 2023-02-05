«Наполи» благодаря результативным действиям Кварацхелии и Осимхена разгромил «Специю»

«Наполи» в гостевом матче 21-го тура Серии А победил «Специю» со счетом 3:0.

В составе команды Лучано Спаллетти забивали Хвича Кварацхелия с пенальти (47-я минута) и дважды Виктор Осимхен (68, 73). Отметим, что Кварацхелия также отдал голевую передачу.

Добавим, что за «Специю» дебютировал нападающий Элдор Шомуродов, экс-форвард «Ростова» вышел в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте.

Отрыв лидирующего «Наполи» от второго места вырос до шестнадцати очков, «Специя» осталась с 18 очками семнадцатой.

В следующем туре «Специя» 11 февраля сыграет на выезде против «Эмполи», «Наполи» на следующий день примет «Кремонезе».

Серия А

21-й тур

«Специя» (Специя) - «Наполи» (Неаполь) - 0:3 (0:0)

Голы: Кварацхелия, 47 (пен.); Осимхен, 68, 73