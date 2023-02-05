Егор Титов о легионерах в РПЛ: Нужны футболисты уровня Кордобы

«Уехали наши европейские «друзья». А Латинская Америка — мы видим, они же все здесь. Сербы, опять же, Белоруссия, Казахстан. «Краснодар» сейчас играл с «Сочи», в первом тайме в составе команды вышло восемь иностранцев, четверо из которых уезжали, а потом вернулись. Есть и позитивное движение. Если будут приходить футболисты уровня, условно, Кордобы, такие игроки, конечно, нужны. Если говорить об игроках среднего уровня, здесь я лучше дал бы шанс своим. Тем более, сейчас такая ситуация — ребята, играйте, пользуйтесь. Думаю, это первый случай, когда молодым дается такой шанс. В мое время такого не было — только сам должен был пробиваться. А сейчас — играйте, помогайте друг другу», — сказал Титов «Газете.Ru».

Егор Титов вместе с другими легендами российского футбола — Дмитрием Аленичевым, Динияром Билялетдиновым, Русланом Пименовым и Еленой Тереховой — в качестве амбассадора РФС принял участие в футбольном фестивале в Екатеринбурге, прошедшем в рамках проекта «Футбол в школе» при поддержке РФС и Трубной Металлургической Компании. Знаменитые спортсмены провели семинары для тренеров физкультуры, а также сыграли в футбол со школьниками и провели для них урок футбола.