Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть в гостях «Клермон»

«Монако» в гостевом матче 22-го тура Лиги 1 победил «Клермон» со счетом 2:0.
В составе команды Филиппа Клемана забивали Гильермо Марипан (3-я минута) и Брель Эмболо (13), которому ассистировал российский полузащитник Александр Головин.
Монегаски набрали 41 очко и теперь на одно очко отстают от третьего места чемпионата Франции. «Клермон» остался с 30 очками десятым.
В следующем туре «Монако» 11 февраля примет «ПСЖ», «Клермон» в этот же день сыграет дома с «Марселем».
Лига 1
22-й тур
«Клермон» (Клермон) - «Монако» (Монако) - 0:2 (0:2)
Голы: Марипан, 3; Эмболо, 13
источник: «Советский спорт»