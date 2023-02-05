Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть в гостях «Клермон»

Егор Титов о Роналду: За Роналду все меньше и меньше слежу

Экс-капитан сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о попытке португальца Криштиану Роналду реанимировать карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср». Титов признался, что все меньше следит за карьерой Роналду после того, как он со скандалом ушел из «Манчестер Юнайтед». Он также заявил, что, выбирая между Лионелем Месси и Роналду, всегда называет Месси.