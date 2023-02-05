World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть в гостях «Клермон»

Монегаски борются за топ-3 Лиги 1.
Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть в гостях «Клермон»
05 февраля 2023 16:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК «Монако»

«Монако» в гостевом матче 22-го тура Лиги 1 победил «Клермон» со счетом 2:0.

В составе команды Филиппа Клемана забивали Гильермо Марипан (3-я минута) и Брель Эмболо (13), которому ассистировал российский полузащитник Александр Головин.

Монегаски набрали 41 очко и теперь на одно очко отстают от третьего места чемпионата Франции. «Клермон» остался с 30 очками десятым.

В следующем туре «Монако» 11 февраля примет «ПСЖ», «Клермон» в этот же день сыграет дома с «Марселем».

Лига 1

22-й тур

«Клермон» (Клермон) - «Монако» (Монако) - 0:2 (0:2)

Голы: Марипан, 3; Эмболо, 13

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Егор Титов о Роналду: За Роналду все меньше и меньше слежу
Экс-капитан сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о попытке португальца Криштиану Роналду реанимировать карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср». Титов признался, что все меньше следит за карьерой Роналду после того, как он со скандалом ушел из «Манчестер Юнайтед». Он также заявил, что, выбирая между Лионелем Месси и Роналду, всегда называет Месси.
05.02.2023 17:39
Футбол
Тен Хаг не видит Магуайра, Мактоминея и Марсьяля в «Манчестер Юнайтед»
Команда будет обновлять состав.
05.02.2023 17:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Егор Титов о Роналду: За Криштиану все меньше и меньше слежу
Экс-капитан сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о попытке португальца Криштиану Роналду реанимировать карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср». Титов признался, что все меньше следит за карьерой Роналду после того, как он со скандалом ушел из «Манчестер Юнайтед». Он также заявил, что, выбирая между Лионелем Месси и Роналду, всегда называет Месси.
05.02.2023 17:11
Футбол
Егор Титов высказался о матче «Спартака» против «Ростова» на Зимнем кубке
Бывший капитан сборной России Егор Титов поделился мнением от матча красно-белых на Зимнем Кубке РПЛ против «Ростова».
05.02.2023 17:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в полузащитнике «Утрехта» Буте 
Ранее 21-летний американец выступал за молодежные команды «Баварии». 
05.02.2023 16:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть в гостях «Клермон»
Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть в гостях «Клермон»
Монегаски борются за топ-3 Лиги 1.
05.02.2023 16:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Егор Титов о легионерах в РПЛ: Нужны футболисты уровня Кордобы
Экс-полузащитник сборной России Егор Титов прокомментировал ситуацию с легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ). Многие иностранные футболисты воспользовались опцией, предоставленной Международной федерацией футбола (ФИФА), и приостановили действия своих контрактов с клубами РПЛ.
05.02.2023 16:50
Футбол
«Наполи» благодаря результативным действиям Кварацхелии и Осимхена разгромил «Специю»
«Наполи» благодаря результативным действиям Кварацхелии и Осимхена разгромил «Специю»
Шомуродов неудачно дебютировал за новый клуб Серии А.
05.02.2023 16:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Каррагер назвал хаосом игру защитников «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»
Мерсисайдцы уступили со счетом 0:3.
05.02.2023 15:51
Футбол
Советник «ПСЖ» Кампуш – о Неймаре: Он никогда не давал повода для критики
Советник «ПСЖ» Кампуш – о Неймаре: Он никогда не давал повода для критики
«ПСЖ» подписал бразильца в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.
05.02.2023 15:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика