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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в полузащитнике «Утрехта» Буте 

Ранее 21-летний американец выступал за молодежные команды «Баварии». 
05 февраля 2023 16:57
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Утрехта» Тейлор Бут попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что американский игрок перешел в нидерландский клуб летом 2022 года на правах свободного агента.

По информации источника, руководство «красных дьяволов» рассчитывает приобрести 21-летнего футболиста ближайшим летом. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.

Добавим, что в текущем сезоне Бут провел за «Утрехт» 19 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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