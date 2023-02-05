«Манчестер Юнайтед» заинтересован в полузащитнике «Утрехта» Буте 

Полузащитник «Утрехта» Тейлор Бут попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает британская пресса.
Отмечается, что американский игрок перешел в нидерландский клуб летом 2022 года на правах свободного агента.
По информации источника, руководство «красных дьяволов» рассчитывает приобрести 21-летнего футболиста ближайшим летом. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в полтора миллиона евро.
Добавим, что в текущем сезоне Бут провел за «Утрехт» 19 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.