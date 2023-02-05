Егор Титов высказался о матче «Спартака» против «Ростова» на Зимнем кубке

«Я посмотрел матч и пожалел. Думаю, как и все люди, которые сидели у экранов телевизоров. Жалкое зрелище было. Понятно: сборы, нагрузки... Но какой-то тактический рисунок должен быть, жажда, страсть. Пусть это и полуофициальный турнир, но лучше играть, чем бегать. В наше время игра была в радость. На сборах, под нагрузкой, но все равно — лучше играть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Титов «Газете.Ru».

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались красно-белые, при этом голкипер москвичей Александр Селихов отразил три 11-метровых удара. Напомним, в чемпионате России «Спартак» идет на втором месте, на шесть очков отставая от лидирующего «Зенита».