Егор Титов о Роналду: За Криштиану все меньше и меньше слежу

«Честно говоря, я за Роналду все меньше и меньше слежу. Он не без скандала уходил из «Реала», в «Манчестер Юнайтед» вообще «отличился». Некрасиво. Когда меня спрашивают, Месси или Роналду, мой ответ однозначен», — сказал Титов «Газете.Ru».

Егор Титов вместе с другими легендами российского футбола — Дмитрием Аленичевым, Динияром Билялетдиновым, Русланом Пименовым и Еленой Тереховой — в качестве амбассадора РФС принял участие в футбольном фестивале в Екатеринбурге, прошедшем в рамках проекта «Футбол в школе» при поддержке РФС и Трубной Металлургической Компании. Знаменитые спортсмены провели семинары для тренеров физкультуры, а также сыграли в футбол со школьниками и провели для них урок футбола.