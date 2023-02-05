World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тен Хаг не видит Магуайра, Мактоминея и Марсьяля в «Манчестер Юнайтед»

Команда будет обновлять состав.
05 февраля 2023 17:20
автор: Максим Скороходов

Главный тренер Эрик тен Хаг собирается обновить состав «Манчестер Юнайтед».

По данным британской прессы, наставник хочет избавиться от защитника Гарри Магуайра, хавбека Скотт Мактоминея, нападающего Энтони Марсьяля и полузащитника Донни ван де Бека. Находящемся в аренде Алексу Теллесу и Эрику Байи также будут искать новые клубы.

При этом тен Хаг хочет видеть в команде нового нападающего, атакующего хавбека и центрального защитника.

Напомним, что 53-летний специалист руководит клубом с начала текущего сезона. «Красные дьяволы» занимают третье место в АПЛ, набрав в 21 матче 42 очка.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Тен Хаг не видит Магуайра, Мактоминея и Марсьяля в «Манчестер Юнайтед»
Команда будет обновлять состав.
05.02.2023 17:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Егор Титов о Роналду: За Криштиану все меньше и меньше слежу
Экс-капитан сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался о попытке португальца Криштиану Роналду реанимировать карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср». Титов признался, что все меньше следит за карьерой Роналду после того, как он со скандалом ушел из «Манчестер Юнайтед». Он также заявил, что, выбирая между Лионелем Месси и Роналду, всегда называет Месси.
05.02.2023 17:11
Футбол
Егор Титов высказался о матче «Спартака» против «Ростова» на Зимнем кубке
Бывший капитан сборной России Егор Титов поделился мнением от матча красно-белых на Зимнем Кубке РПЛ против «Ростова».
05.02.2023 17:03
Футбол
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в полузащитнике «Утрехта» Буте 
Ранее 21-летний американец выступал за молодежные команды «Баварии». 
05.02.2023 16:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть в гостях «Клермон»
Результативная передача Головина помогла «Монако» обыграть в гостях «Клермон»
Монегаски борются за топ-3 Лиги 1.
05.02.2023 16:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Егор Титов о легионерах в РПЛ: Нужны футболисты уровня Кордобы
Экс-полузащитник сборной России Егор Титов прокомментировал ситуацию с легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ). Многие иностранные футболисты воспользовались опцией, предоставленной Международной федерацией футбола (ФИФА), и приостановили действия своих контрактов с клубами РПЛ.
05.02.2023 16:50
Футбол
«Наполи» благодаря результативным действиям Кварацхелии и Осимхена разгромил «Специю»
«Наполи» благодаря результативным действиям Кварацхелии и Осимхена разгромил «Специю»
Шомуродов неудачно дебютировал за новый клуб Серии А.
05.02.2023 16:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
Каррагер назвал хаосом игру защитников «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»
Мерсисайдцы уступили со счетом 0:3.
05.02.2023 15:51
Футбол
Советник «ПСЖ» Кампуш – о Неймаре: Он никогда не давал повода для критики
Советник «ПСЖ» Кампуш – о Неймаре: Он никогда не давал повода для критики
«ПСЖ» подписал бразильца в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро.
05.02.2023 15:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Маркиньос – о Месси: Я счастлив, что он с нами 
Аргентинец присоединился к «ПСЖ» летом 2021 года.
05.02.2023 15:31
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика