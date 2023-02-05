Тен Хаг не видит Магуайра, Мактоминея и Марсьяля в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер Эрик тен Хаг собирается обновить состав «Манчестер Юнайтед».

По данным британской прессы, наставник хочет избавиться от защитника Гарри Магуайра, хавбека Скотт Мактоминея, нападающего Энтони Марсьяля и полузащитника Донни ван де Бека. Находящемся в аренде Алексу Теллесу и Эрику Байи также будут искать новые клубы.

При этом тен Хаг хочет видеть в команде нового нападающего, атакующего хавбека и центрального защитника.

Напомним, что 53-летний специалист руководит клубом с начала текущего сезона. «Красные дьяволы» занимают третье место в АПЛ, набрав в 21 матче 42 очка.