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«Реал» с украинцем Луниным в воротах проиграл «Мальорке», Асенсио не забил пенальти

Шансы на чемпионство уменьшаются.
05 февраля 2023 17:58
автор: Максим Скороходов

Мадридский «Реал» в гостевом матче 20-го тура испанской Примеры проиграл «Мальорке» со счетом 0:1.

На 13-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «сливочных» Начо Фернандес.

«Реал» мог сравнять счет, но Марко Асенсио на 60-й минуте не реализовал пенальти.

Команда Карло Анчелотти с 45 очками занимает второе место, отставая от «Барселоны» на пять очков, но у «сине-гранатовых» матч в запасе. «Мальорка» набрала 28 очков и идет десятой в турнирной таблице.

«Мальорка» 11 февраля сыграет в следующем туре в гостях с «Севильей», «Реал» спустя четыре дня примет «Эльче», перед этим сыграв в клубном чемпионате мира.

Ла Лига

20-й тур

«Мальорка» - «Реал» - 1:0 (1:0)

Голы: Начо, 13 (автогол)

Нереализованный пенальти: Асенсио, 60 («Реал»)

источник: «Советский спорт»
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