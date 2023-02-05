14-летний игрок принес победу «Строгино» в матче первенства московской лиги 2006 года  

Российский футболист Ренат Мудрак, которому в этом году исполнилось 14 лет, принял участие на зимнем первенстве Москвы в Клубной лиге, выйдя в составе клуба «Строгино» из игроков не старше 2006 года. Об этом сообщает Sport24.ru.

Отметим, что 14-летний игрок вышел на замену во втором тайме встречи и забил гол в ворота «Родины». Таким образом, забитый мяч хавбека стал победным в матче.

Добавим, что «Строгино» 2006 г. р. занимает второе место в турнирной таблице группы А московской клубной лиги.