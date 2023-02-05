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«Милан», «Атлетико» и «Барселона» интересуются Обамеянгом 

Габонец недоволен своим положением в «Челси». 
05 февраля 2023 18:30
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что после активной работы на трансферном рынке лондонский клуб исключил 33-летнего форварда из заявки на Лигу чемпионов.

По информации источника, габонский футболист попал в сферу интересов трех команд – «Милана», «Атлетико» и «Барселоны». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается 12 миллионов евро.

Напомним, что Обамеянг перешел в «Челси» в сентябре 2022 года. За лондонцев он провел 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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