Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:3 ОТ).

Отметим, что за «трактористов» голы забили Петр Хохряков и Тему Пулккинен.

«Слишком долго втягивались в игру, поэтому проигрывали сопернику в скорости. К середине встречи смогли выровнять игру, создавали хорошие моменты, однако реализация сегодня решила исход матча», – приводит слова Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

Добавим, что «Трактор» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 59 очков после 60 матчей.

7 февраля подопечные Гатиятулина отправятся в гости к «Сибири».