«Ноттингем Форест» победил «Лидс», Кейлор Навас отыграл «на ноль» в дебютном матче

«Ноттингем Форест» в домашнем матче 22-го тура английской Премьер-лиги победил «Лидс» со счетом 1:0.
На 14-й минуте забил валлийский нападающий Бреннэн Джонсон.
Это игра стала дебютной для Кейлора Наваса в качестве вратаря «Ноттингема»
«Лесники» набрали 24 очка и поднялись на тринадцатое место, «павлины» с 18 очками остались семнадцатыми.
11 февраля «Ноттингем Форест» сыграет в гостях против «Фулхэма», «Лидс» на следующий день примет «Манчестер Юнайтед».
АПЛ
22-й тур
«Ноттингем Форест» - «Лидс» - 1:0 (1:0)
Гол: Джонсон, 14
источник: «Советский спорт»