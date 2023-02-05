«Торино» с Миранчуком обыграл «Удинезе» в домашнем матче Серии А   

В матче 21-го тура итальянской Серии А «Торино» дома обыграл «Удинезе».

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный гол забил нападающий Янн Карамо на 49-й минуте.

Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук был заменен на 87-й минуте встречи, так и не отличившись результативными действиями.

Таким образом, «Торино» обошел «Удинезе» и занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 30 очков после 21 сыгранного матча. Черно-белые располагаются на восьмом месте, имея в своем активе 29 очков.